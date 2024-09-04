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10:04, 4 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о сохранении высоких цен на черную икру

Глава Росрыболовства Шестаков: цена на черную икру падать не будет

Фото: Olga Pukhalskaya / Unsplash

Цены на черную икру в России не будут падать. Об этом россиян в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке предупредил глава Росрыболовства Илья Шестаков, его цитирует РИА Новости.

Он отметил, что затраты при производстве такого продукта сохраняются на очень высоком уровне. Так, осетру нужно расти 7-8 лет прежде, чем он сможет давать икру, все это время рыбу нужно кормить, объяснил руководитель ведомства. «Поэтому, действительно, это такая эксклюзивная позиция. Нельзя сказать, что она как-то может массово подешеветь», — заявил Шестаков.

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Глава Росрыболовства также подчеркнул, что приоритетом российских производителей остается качество продукта. Существуют технологии производства, которые позволят икре стать дешевле, однако они не соответствуют стандартам безопасности и качества. «Это не наш путь», — добавил он.

Шестаков рассказал также, что Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран, при этом около половины всего экспорта приходится на Китай. В Азии качественная рыба пользуется спросом, наиболее популярные виды российской рыбы на рынках региона — минтай, красная рыба и иваси, также экспортируется рыбная мука и рыбий жир.

Ранее председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов спрогнозировал, что престижные сорта красной рыбы и икра могут подорожать к Новому году. Он отметил, что таких продуктов на прилавках российских магазинов в этом году будет в два раза меньше из-за плохого улова. Кроме того, на ценах скажется и ситуация, когда из-за инфляции приходится наращивать заработные платы для работников этой отрасли, добавил эксперт.

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