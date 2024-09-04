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11:28, 4 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили об опасности выливания супа в унитаз

Эксперт Золотарева: вылитый в унитаз суп повредит канализацию

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

Вылитые в унитаз суп или кипяток приведут к повреждению канализации. Об опасности этого способа утилизации пищи предупредила россиян старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева, пишет «Газета.ru».

Cодердащиеся в бульоне жиры и масла могут застывать на внутренних стенках труб, накапливать на себе отходы и образовывать засоры. Таким образом нарушается проходимость стоков и начинается процесс гниения. «Поэтому остатки масла с посуды лучше промокнуть и собрать бумажной салфеткой. Если остатков масла или супа много, нужно перелить их в отдельную емкость, плотно закрыть ее и выбросить в ведро или мусорный контейнер», — пояснила эксперт.

Золотарева отметила, что сливать горячую воду после варки макарон или картошки можно, если это позволяет материал труб и раковины. Однако стоит воздержаться, если трубы сделаны из ПВХ, а чаша раковины — из керамики, искусственного акрилового камня, стекла или дерева.

Ранее россиян призвали не выбрасывать в унитаз предметы гигиены людей и животных. Так, одноразовые пеленки и кошачьи наполнители неминуемо приводят к засорению труб. Аналогичная ситуация произойдет, если туда попадет подгузник.

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      Нина Ташевская
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