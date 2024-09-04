Россиянам пообещали одни их самых низких в мире цены на газ

Минэнерго РФ: цена на газ в России останется одной из самых низких в мире

Российским потребителям пообещали сохранить низкие цены на газ. Об этом заявил в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке первый заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, его цитирует РИА Новости.

Согласно новой Энергостратегии России до 2050 года, цена газа в РФ останется одной их самых низких среди промышленно развитых стран мира, заверил он. Сорокин подчеркнул, что ведомство работает над поиском баланса, чтобы предоставить потребителям самые выгодные условия и при этом обеспечить воспроизводство минерально-сырьевой базы и развитие новых проектов.

Также замглавы Минэнерго отметил, что «Газпрому» необходимо переориентировать экспортную инфраструктуру. «Мы не должны заниматься тем, чтобы обосновывать искусственное занижение цен и экономически неэффективные решения», — добавил Сорокин.

В мае эксперты РИА Новости подсчитали, что самый дорогой газ среди европейских стран покупают жители Швеции — там в пересчете на российскую валюту он обходится потребителям в 210 рублей за кубометр. В пятерку государств с самой высокой стоимостью газа для граждан вошли также Ирландия, Нидерланды, Австрия и Литва — там цена за голубое топливо превышает 148 рублей за кубометр. При этом самый дешевый газ покупают в Казахстане — там он стоит 6,3 рубля за кубометр. Россия оказалась на втором месте с ценой 7,4 рубля за кубометр.