Россиянам раскрыли пользу арбуза

Врач Малышева заявила, что арбуз защищает от рака простаты

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус раскрыли россиянам в программе «Жить здорово!» на Первом канале пользу арбузов. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Коновалов заявил, что в арбузе содержится природный антиоксидант — ликопин. По его словам, это вещество защищает глаза от повреждения свободными радикалами, которые провоцируют старение органов зрения и делают их подверженными различным заболеваниям.

«Защита глаза — сто процентов. Кроме того, ликопин защищает от рака груди женщин, от рака простаты мужчин», — добавила Малышева.

Продеус также рассказал, что в арбузе содержится кремний. Этот элемент, отметил врач, необходим для формирования эластичной костной ткани. По его словам, употребление арбуза предупреждает развитие остеопороза.

Ранее кардиолог Герман Гандельман рассказал о пользе растворимого кофе. Специалист заявил, что напиток не повышает холестерин и снижает давление.