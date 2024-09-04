Россиянин спас двух школьниц от медведя

В Вилючинске Камчатского края водитель спас двух школьниц от медведя

В городе Вилючинск Камчатского края проезжающий мимо водитель спас двух школьниц от медведя, выскочившего на дорогу. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Камчатка».

По сведениям издания, хищник какое-то бежал время по автомобильной трассе, по ходу чего он завернул к жилым домам. Там он столкнулся с юными россиянками и напугал их. Автомобилист не растерялся и отогнал косолапого.

Мужчина успокоил девочек и помог им покинуть место происшествия.

До этого жители Мелеузовского района Башкирии заметили медведя, плавающего в воде.

Дикого зверя запечатлели на территории Нугушского водохранилища. Позже отдыхающие засняли там же кабана, которого не отпугнуло их присутствие.

Еще раньше научные сотрудники Кавказского государственного природного биосферного заповедника посчитали медведей.