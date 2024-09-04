Россиянин таинственно исчез по дороге из Бийска в Иркутскую область

МВД: мужчина таинственно исчез по дороге из Бийска в Братск в Иркутской области

В Иркутской области по дороге из Бийска в Братск таинственно исчез 46-летний Алексей Морозов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным МВД, 31 августа он вместе с пожилой матерью выехал из Бийска. В районе деревни Северный Кадуй они поссорились из-за того, что пенсионерка обвинила сына в излишнем курении и том, что он заметно нервничал. Разозлившись, он высадил женщину и уехал.

Позже вечером полицейские обнаружили принадлежащий ему автомобиль у деревни Килим в Иркутской области. Он полностью сгорел. Рядом с машиной силовики нашли принадлежащие Морозову документы и личные вещи. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение мужчины.

Согласно описанию, пропавший отличается крупным телосложением, его рост составляет 180 сантиметров. У него темно-русые волосы и голубые глаза. Во рту с левой стороны отсутствуют зубы. На правой руке у него был золотой перстень, а на левой — серебряное обручальное кольцо.

Ранее в селе Балтым Свердловской области перед 1 сентября 14-летний школьник оставил записку и исчез. Мать мальчика рассказала, что подросток ушел из дома в ночь на 31 августа, когда семья спала.

