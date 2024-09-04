Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:10, 4 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин таинственно исчез по дороге из Бийска в Иркутскую область

МВД: мужчина таинственно исчез по дороге из Бийска в Братск в Иркутской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Иркутской области по дороге из Бийска в Братск таинственно исчез 46-летний Алексей Морозов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

По данным МВД, 31 августа он вместе с пожилой матерью выехал из Бийска. В районе деревни Северный Кадуй они поссорились из-за того, что пенсионерка обвинила сына в излишнем курении и том, что он заметно нервничал. Разозлившись, он высадил женщину и уехал.

Позже вечером полицейские обнаружили принадлежащий ему автомобиль у деревни Килим в Иркутской области. Он полностью сгорел. Рядом с машиной силовики нашли принадлежащие Морозову документы и личные вещи. Сейчас оперативники устанавливают местонахождение мужчины.

Согласно описанию, пропавший отличается крупным телосложением, его рост составляет 180 сантиметров. У него темно-русые волосы и голубые глаза. Во рту с левой стороны отсутствуют зубы. На правой руке у него был золотой перстень, а на левой — серебряное обручальное кольцо.

Ранее в селе Балтым Свердловской области перед 1 сентября 14-летний школьник оставил записку и исчез. Мать мальчика рассказала, что подросток ушел из дома в ночь на 31 августа, когда семья спала.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Российские власти выделят на кредиты на обучение более миллиарда рублей

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Вучич опроверг планы Сербии передать истребители ВСУ

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше