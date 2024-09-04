Россиянин забил подругу топором и получил восемь лет колонии

Жителя Уфы приговорили к 8 годам колонии за убийство подруги топором

Суд в Уфе приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который забил топором свою 55-летнюю подругу во время ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима и выплатит два миллиона рублей в качестве моральной компенсации дочери погибшей.

По данным канала, инцидент произошел в начале мая. Пара находилась на даче в Благовещенском районе Башкирии, когда мужчине на телефон поступил звонок от знакомой. Его подруге не понравилось, что другу звонят другие женщины, и между ними начался конфликт. В ходе перепалки мужчина схватил топор, раздробил избраннице голову и сбежал. Вскоре его задержали силовики.

В разговоре с ними мужчина сознался в содеянном и заявил, что в тот вечер был сильно пьян, а когда увидел кровь возлюбленной — уехал на такси спать домой.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина напал с топором на нового мужа бывшей жены.