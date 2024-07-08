Россиянин напал с топором на нового мужа своей бывшей жены

В Петербурге арестовали мужчину, напавшего на нового мужа своей бывшей жены

В Санкт-Петербурге арестовали на два месяца 42-летнего местного жителя Павла Кукуляка, напавшего с топором на нового мужа своей бывшей жены. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Он обвиняется по статье о покушении на убийство.

По версии правоохранителей, 6 июля Кукуляк напал на мужчину в магазине на Планерной улице. Он не менее пяти раз ударил пострадавшего топором по голове. Потерпевший госпитализирован в тяжелом состоянии.

По информации Telegram-канала «Фонтанка», обвиняемый нанес по голове мужчине девять ударов. В результате у потерпевшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, переломы, а также повреждения черепа и челюсти. Он находится в Елизаветинской больнице.

Ранее сообщалось, что в Луганской народной республике (ЛНР) задержали россиянина, подозреваемого в расправе над бывшей сожительницей.

