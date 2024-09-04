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17:30, 4 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за расправу над отцом при помощи швабры и ножа

В Волгограде осудят мужчину, который убил отца при помощи швабры и ножа

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Волгограде следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего местного жителя, который расправился с отцом при помощи швабры и ножа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Сейчас фигурант находится под стражей.

По версии следствия, ночью 6 июля у пьяного обвиняемого и его отца возник конфликт, в результате которого фигурант много раз ударил пожилого родственника рукояткой от швабры, а потом ножом. Оказать сопротивления потерпевший не мог, потому что из-за болезни вел лежачий образ жизни.

Ранее в Кемеровской области суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа местного жителя, который расправился с отцом из-за громко работавшего телевизора.

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      Варвара Митина
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