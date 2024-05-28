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10:44, 28 мая 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с отцом из-за громко работавшего телевизора

В Кемеровской области осудили мужчину, убившего отца из-за телевизора

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар специализированного типа местного жителя, который расправился с отцом из-за громко работавшего телевизора. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель Кемеровского районного суда Дмитрий Бакальчук.

Правоохранители постановили, что во время совершения преступления мужчина был в состоянии невменяемости, поэтому его освободили от наказания по статье 111 УК РФ.

Осужденный рассказал, что в 2022 году проснулся от громко работавшего телевизора в комнате, где спал его отец. Это его разозлило, поэтому он взял топор и ударил им три раза спавшего отца. Далее мужчина пошел в комнату брата и также ударил его трижды топором. После он стащил отца и брата в подпол дома.

В сентябре 2022 подсудимый пошел в магазин и купил четыре с половиной килограмма гвоздей, чтобы отремонтировать крышу. Когда он вернулся домой, то решил гвоздями забить и крышку подпола. Спустя год в полицию обратилась соседка, которая сообщила о пропаже людей. В результате силовики нашли в подвале тела.

Ранее в Нижегородской области суд приговорил к принудительному лечению мужчину, который распространял детскую порнографию в одной из социальных сетей.

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      Варвара Митина
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