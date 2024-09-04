Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:04, 4 сентября 2024Россия

Россиянка попыталась опалить курицу и взорвала дом

Под Волгоградом женщина попыталась опалить курицу, из-за чего взорвался газ

Кадр: Telegram-канал «Новоаннинский сегодня»

Под Волгоградом россиянка попыталась опалить курицу, что привело к взрыву дома и последующему пожару. Об этом сообщает издание V1.RU.

ЧП произошло 4 сентября в доме на три хозяина на улице Подтелкова в рабочем поселке Новоаннинский.

«Хозяйка дома № 179/3 хотела опалить курицу, чтобы сделать заготовки на зиму. В этот самый момент взорвался газовый баллон. После того как все произошло, женщина попыталась сама потушить пожар, когда не получилось — начала звонить пожарным», — рассказали очевидцы.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС по региону заявили, что предварительной причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

2 сентября в Калининграде загорелось жилое 14-этажное здание. По данным регионального МЧС, огонь охватил кровлю многоэтажного дома.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      «У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      В Европе подешевел газ

      В Тюменской области нашли запрещенный краснокнижный гриб

      В Киргизии произошло землетрясение

      Российский полицейский пойдет под суд за покровительство нелегальному казино

      Саперы обнаружили около ЗАЭС иностранные боеприпасы

      На Украине представили картину ротаций в правительстве

      Интимный момент между Джиджи Хадид и Брэдли Купером попал на фото

      Расправившийся с соседом россиянин пытался обмануть следователей и создать алиби

      Впавшей в кому порнозвезде дали неутешительный прогноз

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше