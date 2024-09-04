Россиянка попыталась опалить курицу и взорвала дом

Под Волгоградом женщина попыталась опалить курицу, из-за чего взорвался газ

Под Волгоградом россиянка попыталась опалить курицу, что привело к взрыву дома и последующему пожару. Об этом сообщает издание V1.RU.

ЧП произошло 4 сентября в доме на три хозяина на улице Подтелкова в рабочем поселке Новоаннинский.

«Хозяйка дома № 179/3 хотела опалить курицу, чтобы сделать заготовки на зиму. В этот самый момент взорвался газовый баллон. После того как все произошло, женщина попыталась сама потушить пожар, когда не получилось — начала звонить пожарным», — рассказали очевидцы.

В свою очередь, в пресс-службе МЧС по региону заявили, что предварительной причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

2 сентября в Калининграде загорелось жилое 14-этажное здание. По данным регионального МЧС, огонь охватил кровлю многоэтажного дома.