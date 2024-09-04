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15:09, 4 сентября 2024Экономика

Россиянка поверила мошенникам и лишилась квартиры

Жительница Астрахани лишилась жилья и 3 млн руб. после разговора с мошенниками

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Астрахани лишилась квартиры и почты трех миллионов рублей после разговора с мошенниками. Женщина поверила злоумышленникам и продала жилье, сообщает управление МВД по российскому региону.

Пенсионерка 1961 года рождения приняла телефонный звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником энергетической компании и предложил ей заработать на инвестиционной платформе. Россиянка поверила в возможность получить большую прибыль и согласилась вложить средства в некое прибыльное дело.

Для этого женщине пришлось продать квартиру, а вырученные от сделки 2,17 миллиона рублей передать курьеру мошенников. Затем, желая увеличить будущий доход, пострадавшая перечислила еще 615 тысяч рублей на счет, указанный злоумышленником.

Ранее по похожей схеме жилья лишилась жительница Кирова. Аферисты связались с пенсионеркой по телефону. В разговоре они представились сотрудниками правоохранительных органов и попросили посодействовать следствию. Помощь, по сценарию махинаторов, заключалась в фиктивной продаже квартиры.

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      Нина Ташевская
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