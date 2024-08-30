Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:36, 30 августа 2024Экономика

Россиянка захотела помочь «следствию» и лишилась квартиры

Пожилая кировчанка рассталась с квартирой, желая помочь «правоохранителям»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пожилая жительница Кирова доверилась мошенникам и лишилась квартиры. Детали произошедшего раскрывает пресс-служба региональной прокуратуры.

Аферисты связались с пенсионеркой по телефону. В разговоре они представились сотрудниками правоохранительных органов и попросили посодействовать следствию. Помощь, по сценарию махинаторов, заключалась в фиктивной продаже квартиры. Женщина не усомнилась в целесообразности сделки и последовала инструкциям злоумышленников. В итоге кировчанка переписала жилплощадь стоимостью 1,9 миллиона рублей на незнакомца.

Возбуждено уголовное дело. Силами прокуратуры право собственности на квартиру удалось восстановить. Преступников разыскивают.

Ранее на удочку аферистов попалась жительница Набережных Челнов. Первым звеном мошеннической схемы стал звонок от якобы сотового оператора с просьбой сообщить кодовое слово из СМС. В другом российском городе, Благовещенске, злоумышленникам удалось убедить жертву сжечь квартиру.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Обсудить
      Последние новости

      МУС допустил меры в отношении Монголии из-за визита Путина

      Xiaomi выпустит смартфоны на собственном процессоре

      На Западе заявили о достижении США последней стадии эскалации конфликта на Украине

      Россиянка разгромила сауну из-за залога в две тысячи рублей и попала на видео

      Тайра Бэнкс объявила о возвращении на подиум спустя 19 лет

      Американский офицер рассказал о «съедении заживо» Украины

      В Киеве предрекли полную сдачу Донбасса Зеленским

      В российском регионе сработала система ПВО

      Мужчина похудел на 106 килограммов ради спасения сестры

      «Королева марафонов» Блиновская назвала причину неуплаты налогов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше