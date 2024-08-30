Россиянка захотела помочь «следствию» и лишилась квартиры

Пожилая кировчанка рассталась с квартирой, желая помочь «правоохранителям»

Пожилая жительница Кирова доверилась мошенникам и лишилась квартиры. Детали произошедшего раскрывает пресс-служба региональной прокуратуры.

Аферисты связались с пенсионеркой по телефону. В разговоре они представились сотрудниками правоохранительных органов и попросили посодействовать следствию. Помощь, по сценарию махинаторов, заключалась в фиктивной продаже квартиры. Женщина не усомнилась в целесообразности сделки и последовала инструкциям злоумышленников. В итоге кировчанка переписала жилплощадь стоимостью 1,9 миллиона рублей на незнакомца.

Возбуждено уголовное дело. Силами прокуратуры право собственности на квартиру удалось восстановить. Преступников разыскивают.

Ранее на удочку аферистов попалась жительница Набережных Челнов. Первым звеном мошеннической схемы стал звонок от якобы сотового оператора с просьбой сообщить кодовое слово из СМС. В другом российском городе, Благовещенске, злоумышленникам удалось убедить жертву сжечь квартиру.