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14:25, 4 сентября 2024Силовые структуры

Россиянка украла из магазина около 200 плиток шоколада и попалась

В Воркуте поймали женщину, укравшую из магазина около 200 плиток шоколада

Фото: Towfiqu barbhuiya / Unsplash

В Воркуте задержали 38-летнюю женщину, укравшую из магазина около 200 плиток шоколада. Об этом сообщает «Россия 1. Коми».

По данным журналистов, инцидент произошел в магазине, расположенном на улице Ленина. Там подозреваемая попыталась незаметно пронести мимо касс за раз около 200 плиток шоколада на сумму более пяти тысяч рублей, однако ее поймали. Директор магазина вызвал сотрудников Росгвардии, которые задержали женщину и доставили в дежурную часть. Сейчас полицейские проверяют все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бывший работник детского магазина украл десятки кукол на 250 тысяч рублей.

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      Анна Габай
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