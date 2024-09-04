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09:35, 4 сентября 2024Забота о себе

Россиянкам перечислили правила интимной гигиены

Фото: Christian Vorhofer / Globallookpress.com

Женский уролог Олеся Локтева рассказала, что ежедневная интимная гигиена должна стать обязательным ритуалом для каждой женщины. В беседе с «Лентой.ру» врач перечислила россиянкам правила ухода за интимной зоной.

По словам уролога, подмываться необходимо один-два раза в день. Врач рекомендовала отдавать предпочтение душу и гипоаллергенным средствам для интимной гигиены, уточнив, что мыть половые органы долго не нужно. Если принять душ нет возможности, можно использовать влажные салфетки для интимной гигиены.

«Во время менструации мыться можно два-четыре раза в день, по мере необходимости. До и после интимной близости необходимо обязательно принимать душ обоим партнерам. Также гигиенические процедуры необходимы после дефекации», — добавила женский уролог.

Необходимо мыть только наружные половые органы, спринцевание и промывание изнутри запрещены

Врач предупредила, что чрезмерное очищение может привести к сухости и усугубить симптомы заболеваний, например, контактного дерматита. Локтева также отметила, что для мытья интимной зоны не следует использовать мочалки и губки, так как они могут механически повредить нежную кожу и вызвать раздражение.

Также врач посоветовала носить свободное хлопковое нижнее белье и не использовать ежедневные прокладки или менять их каждые три часа.

﻿﻿﻿﻿Во время менструации отдавайте предпочтение прокладкам из мягкого материала и хлопка, а не тампонам и менструальным чашам. Тампоны можно использовать, если это действительно необходимо, но не более четырех часов

Олеся Локтеваженский уролог

Ранее гинеколог Сураё Назарова объяснила женщинам причины проблем с интимным здоровьем в отпуске. Она объяснила, что смена климата может обострить гинекологические проблемы.

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      Вера Владзиевская
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