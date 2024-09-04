Российская стилистка перечислила главные тренды осени

Российская стилистка Архипова: наряды в стиле casual станут трендом осенью

Россиянам перечислили главные тренды осени. Комментарий стилистки и эксперта бренда KChTZ Алены Архиповой попал в распоряжение «Ленты.ру».

В первую очередь российский имиджмейкер призвала читателей обратить внимание на наряды в стиле casual. «И здесь футболки и свитшоты идеально стилизуются с джинсами или брюками карго. Особенно стильно спорт и casual носится с классикой. Например, костюм натурального оттенка можно разбавить футболкой с интересной надписью», — пояснила она.

Кроме того, актуальным для женщин будет заимствовать одежду из мужского гардероба. «Унисекс-одежда — один из главных трендов сезона», — подчеркнула модный эксперт и добавила, что еще одной тенденцией станет асимметрия в различных проявлениях и перешитые вещи в пэчворк (лоскутное шитье).

Что касается цветов, популярность обретут вишневый, темно-красный, бургунди. Красиво будут смотреться разные оттенки зеленого — от нежно-травянистого до глубоких тонов, уточняет Архипова.

В августе стилист Александр Рогов также раскрыл модный тренд осени. По словам специалиста, в предстоящем сезоне популярными вновь будут прозрачные вещи.