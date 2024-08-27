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12:47, 27 августа 2024Ценности

Стилист Рогов раскрыл модный тренд осени

Стилист Александр Рогов: в осеннем сезоне популярным будет тренд на прозрачность

Фото: Ik Aldama / Globallookpress.com

Стилист Александр Рогов раскрыл модный тренд осени. Соответствующий пост появился в его Telegram-канале, который насчитывает 163 тысячи подписчиков.

По словам специалиста, в предстоящем сезоне популярными вновь будут прозрачные вещи. «Тренд на прозрачность никуда не уходит, а остается с нами в осеннем сезоне! Коллекции сезона осень/зима 24 тому подтверждение», — рассказал он.

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При этом носить прозрачные платья и юбки в повседневной жизни эксперт посоветовал поверх плотных цветных колготок, джинсов и брюк, чтобы создавать многослойность. «А верхним слоем можно сделать кожаную куртку, жакет и пальто», — дополнил он.

Ранее в августе тонкие брови вновь вернулись в моду. Британская бровистка Холли Паркес рассказала, что сейчас наблюдается тренд на тонкие брови, которые были особенно популярны в 1990-х годах.

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      Екатерина Ештокина
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