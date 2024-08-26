NYP: популярные в 1990-х тонкие брови вновь вернули в моду в 2024 году

Тонкие брови вновь вернулись в моду в 2024 году. Соответствующий материал публикует New York Post (NYP).

Британская бровистка Холли Паркес рассказала, что сейчас наблюдается тренд на тонкие брови, которые были особенно популярны в 1990-х годах. С подобной формой бровей, в частности, появились на подиуме модели показа Maison Margiela на Неделе моды в Париже — такой макияж для манекенщиц создавала визажистка Пэт Макграт.

Кроме того, с тонкими бровями выходили в свет и многие знаменитости, в том числе актриса Зендея, инфлюэнсер Габбриетт Бектель, а также певицы FKA Twigs и Doja Cat.

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