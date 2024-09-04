Российские войска нанесли удар по технике ВСУ в Сумской области

Минобороны России: нанесен ракетный удар по технике ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли ракетный удар по скоплению военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области. Кадры объективного контроля нанесения удара передает Министерство обороны России.

Сообщается, что техника находилась в населенном пункте Новые Басы. В результате удара были уничтожены семь грузовых автомобилей, четыре бронетранспортера, девять единиц автомобильной техники повышенной проходимости и 80 военных ВСУ.

Ранее Минобороны показало уничтожение дивизиона ПВО ВСУ в Сумской области. Также были уничтожены транспортная машина, пуско-заряжающая установка и подвижный командный пункт.

