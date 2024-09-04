Российским работодателям предложили отслеживать рождаемость у сотрудников

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила обязать российских работодателей отслеживать рождаемость у сотрудников. Подробности об инициативе приводит «Газета.Ru».
Парламентарий на Восточном экономическом форуме отметила, что также стоит оказывать многодетным работникам более серьезную поддержку, предоставлять им «лучший кусок».
По мнению Буцкой, каждый работодатель в России «должен посмотреть: кто может родить или нет», и фиксировать показатели в коллективе.
Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина возразила коллеге. Она убеждена, что работодатели не вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных.
«Рождаются дети от любви, а не от контролирующего надзорного ока руководителя компании. У нас есть замечательные корпоративные практики поддержки молодым семьям, многодетным семьям. Поэтому, конечно, стимулировать или поддерживать таких работодателей надо», — подчеркнула депутат.
Ранее руководитель фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов поспорил с Останиной о детях и девушках с собачками. Он уверял, что молодые россиянки сейчас преимущественно занимаются построением карьеры и только потом задумываются о семье. Абрамов отметил, что подобную тенденцию поддерживают и сотрудницы органов государственной власти. В качестве примера он привел агентство Росмолодежь. «Если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе», — отметил он.