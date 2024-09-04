Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:56, 4 сентября 2024Россия

Российским работодателям предложили отслеживать рождаемость у сотрудников

Депутат Буцкая предложила работодателям отслеживать рождаемость у сотрудников

Фото: Tuva Mathilde Løland / Unsplas

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила обязать российских работодателей отслеживать рождаемость у сотрудников. Подробности об инициативе приводит «Газета.Ru».

Парламентарий на Восточном экономическом форуме отметила, что также стоит оказывать многодетным работникам более серьезную поддержку, предоставлять им «лучший кусок».

По мнению Буцкой, каждый работодатель в России «должен посмотреть: кто может родить или нет», и фиксировать показатели в коллективе.

Глава думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина возразила коллеге. Она убеждена, что работодатели не вправе вмешиваться в личную жизнь подчиненных.

«Рождаются дети от любви, а не от контролирующего надзорного ока руководителя компании. У нас есть замечательные корпоративные практики поддержки молодым семьям, многодетным семьям. Поэтому, конечно, стимулировать или поддерживать таких работодателей надо», — подчеркнула депутат.

Ранее руководитель фонда «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) Константин Абрамов поспорил с Останиной о детях и девушках с собачками. Он уверял, что молодые россиянки сейчас преимущественно занимаются построением карьеры и только потом задумываются о семье. Абрамов отметил, что подобную тенденцию поддерживают и сотрудницы органов государственной власти. В качестве примера он привел агентство Росмолодежь. «Если к ним приезжаешь на форум, то у них большое количество молодых, красивых девушек и женщин — без семьи, без детей, но с собачками на работе», — отметил он.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Они идут своей дорогой». Кремль впервые ответил на заявление Зеленского о планах ВСУ закрепиться в Курской области

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама

      Российские власти выделят на кредиты на обучение более миллиарда рублей

      Польский министр понадеялся на отказ нового главы МИД Украины от риторики Кулебы

      В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

      Обвиняемому в растрате 18 миллионов рублей ректору БФУ продлили арест

      Диетолог назвал полезные при диабете продукты

      Зажигательные танцы медведя у дерева попали на видео

      Вучич опроверг планы Сербии передать истребители ВСУ

      Популярный блогер Влад А4 помог разработать новый дизайн детских СберКарт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше