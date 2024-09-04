Российский полицейский пойдет под суд за покровительство нелегальному казино

В Уфе экс-полицейский пойдет под суд за помощь нелегальному казино

В Уфе бывший полицейский пойдет под суд за взятку и превышение должностных полномочий. Об этом в среду, 4 сентября, «Ленте.ру» рассказали в республиканском управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в 2020-2021 годах мужчина получил деньги и ценности на общую сумму свыше четырех с половиной миллионов рублей за покровительство незаконной игорной деятельности и непроведение мероприятий по ее документированию. Злоумышленник регулярно сообщал о планируемых оперативно-разыскных мероприятий в отношении нелегального казино.

В ходе следствия выяснилось, что в собственности обвиняемого находилось дорогостоящее недвижимое и движимое имущество на общую сумму свыше 48 миллионов рублей, оформленное на аффилированных лиц, на которое в последующем был наложен арест.

8 августа сообщалось, что Люблинский районный суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии инспектора ДПС ГИБДД УВД по Юго-Восточному административному округу Дмитрия Бовтунова, который получил взятку от бежавшего фигуранта дела о расправе над байкером.