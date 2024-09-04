Сальдо: иностранные инструкторы готовят десант ВСУ для форсирования Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что иностранные инструкторы на базах обучения в городе Очаков Николаевской области готовят десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) для форсирования Днепра. Его слова приводит РИА Новости.

Сальдо подчеркнул, что солдаты ВСУ пытаются осуществить высадки на Кинбурнской косе, напротив которой располагается Очаков. По его словам, при каждом наступлении украинских военных они несут большие потреи.

«Там есть морской же десант специального назначения, который не прекращает попыток высадки на Кинбурнскую и Тендровскую косы. Это достаточно пустынная часть прибрежной территории», — отметил он.

Ранее российский офицер сообщил об уничтожении польских наемников на Кинбурнской косе. Военный также рассказал о наличии у наемников пулеметов, автоматов и гранат импортного производства.