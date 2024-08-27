Российский офицер заявил об уничтожении польских наемников на Кинбурнской косе

Российские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили польских наемников, действовавших в составе диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), при попытке высадиться на Кинбурнской косе. Об этом РИА Новости заявил командир расчета ПТРК с позывным Настроение.

«Были иностранцы, в том числе польские военнослужащие. У них были при себе обнаружены шевроны, у них были документы обнаружены при себе и специальные знаки в виде жетонов», — сообщил офицер. Военный также рассказал о наличии у наемников пулеметов, автоматов и гранат импортного производства.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ используют тактику террористов, направляя свои удары на мирных людей и гражданскую инфраструктуру. Он отметил, что украинские войска перешли к тактике террористов, поскольку не в силах нанести поражение российским военным.

До этого Сальдо рассказал, что украинские войска потеряли 20 бойцов и несколько современных быстроходных лодок при попытках высадиться на Тендровской и Кинбурнской косах в Херсонской области.

