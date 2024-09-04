Саперы обнаружили около ЗАЭС иностранные боеприпасы

Минобороны России: около Запорожской АЭС обнаружили иностранные боеприпасы

Около Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) саперы обнаружили иностранные боеприпасы. Об этом заявило Минобороны России, пишет РИА Новости.

По их данным, взрывоопасные снаряды появились там после новых обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что на ЗАЭС могут возникнуть серьезные ситуации после удара по градирне. «Ситуация показывает, что мы должны быть постоянно готовы, пока конфликт не закончен. Вероятность того, что что-то серьезное может случиться, нельзя исключать», — сказал он.

Кроме того, Гросси отметил, что МАГАТЭ необходимы координаты и траектория полета снарядов для определения стороны, которая атакует ЗАЭС.