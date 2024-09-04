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15:26, 4 сентября 2024Экономика

Сарик Андреасян с женой купили квартиру в центре Москвы

Сарик Андреасян и Лиза Моряк купили квартиру в Москве за 80 миллионов рублей

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

Режиссер Сарик Андреасян и его жена, актриса Лиза Моряк, купили квартиру в центре Москвы. Информацию об объекте и его стоимости раскрыл Telegram-канал «Звездач».

Уточняется, что недвижимость находится в старинном доходном доме, ее площадь составляет более 147 квадратных метров. Среди особенностей квартиры — потолки высотой почти четыре метра и стены, отделанные мрамором. Интерьер выполнен преимущественно в молочном и черном оттенках, при этом многие предметы мебели изготовлены из дерева.

По словам риелтора Юрия Паршикова, цена квартиры подобного метража без ремонта в этом районе — примерно 45 миллионов рублей, однако жилье Андреасян стоит еще дороже из-за ремонта. «Скорее всего, это вторичка, но был капремонт. С учетом дорогостоящей мебели и технических излишеств стоимость может достигать 80 миллионов рублей», — отметил специалист по недвижимости.

Ранее в сентябре стало известно, что актриса Екатерина Волкова, устав жить с сыном и дочерью-подростками, купила себе отдельную квартиру.

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      Полина Кислицына
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