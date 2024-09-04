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20:19, 4 сентября 2024Культура

Шуфутинский признался в ношении оружия

Михаил Шуфутинский признался, что носил с собой молоток ради безопасности
Михаил Шуфутинский

Михаил Шуфутинский. Фото: Александр Макаров / РИА Новости

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что в прошлом носил с собой оружие ради безопасности. Об этом артист рассказал на YouTube-шоу «Вопрос Ребром».

«В разные годы носил оружие. Некоторое время я провел в Магадане, играл там в ресторане, который стоял на пороге парка. Идти по парку и попасть под раздачу было очень легко, могли грохнуть, а молоток не вызывал вопросов у правоохранителей», — признался исполнитель.

Также Шуфутинский сказал, что запретил носить с собой пистолет своему водителю, потому что просто «не видит в этом смысла».

Ранее стало известно, что автора хита «Третье сентября» потребовали признать народным артистом.

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      Андрей Шеньшаков
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