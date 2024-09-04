Силовики задержали еще одного подозреваемого в похищении Авраама Руссо

В Москве задержали еще одного подозреваемого в попытке похищения певца Руссо

Сотрудники правоохранительных органов задержали еще одного причастного к попытке похищения певца Авраама Руссо. Об этом в среду, 4 сентября, со ссылкой на суд сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанного зовут Владимир Шестопалов, следствие ходатайствует о его аресте на время расследования. Россиянин, находившийся в розыске с 2018 года, был задержан в аэропорту Шереметьево.

В 2021 году Пресненский суд Москвы вынес приговор двум его сообщникам. Эльяр Дамиров и Владимир Гусаков были признаны виновными и получили пять и шесть лет лишения свободы, но были освобождены от наказания в связи с истечением срока давности.

Суд установил, что 31 января 2004 года Дамиров с сообщниками удерживал певца в ресторане. Заложника избивали и угрожали убить ножом. Руссо затем вывезли в подмосковный дом, и там он пробыл в плену до 1 февраля 2004 года. Похитители требовали от певца отменить все концерты, заключить контракт на условиях хозяина Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.