Специалист центра РЖД оказался участником террористической организации

СК обвинил специалиста центра РЖД в участии в террористической организации

Следователи предъявили обвинение в участии в террористической организации ведущему специалисту центра технического аудита РЖД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Об обвиняемом Демченко А. Д. известно, что он работал в инфраструктурной инспекции центра. Уголовное дело против него по статье 205.5 УК РФ («Участие в деятельности террористической организации») было возбуждено 24 июля, а на следующий день его задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Суд выдал санкцию на арест Демченко до 24 сентября.

3 сентября ФСБ сообщила о приговоре на 18 лет колонии жителю Минеральных Вод, который стал сторонником запрещенной на территории России террористической организации, а затем решил устроить теракт в кинотеатре.