США запретили передачу данных трем российским телеканалам

США запретили передачу данных Первому каналу, «России-1» и НТВ без разрешения

Министерство финансов США разрешило проводить передачу телекоммуникационных данных с участием России, но только в случае наличия специального разрешения, если речь идет о таких телеканалах, как Первый канал, «Россия-1» и НТВ. Об этом указано в тексте лицензии американского ведомства.

«Все транзакции, происходящие в обычном порядке или необходимые с целью получения или передачи телекоммуникационных данных с участием РФ, которые запрещены Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, разрешены», — сообщили в ведомстве.

В одном из разделов документа отмечается, что данная лицензия запрещает подобные операции с рядом российских СМИ без особого разрешения. Среди них телеканалы Первый канал, «Россия-1» и НТВ, а также журнал «Новое Восточное Обозрение» и автономная некоммерческая организация «Диалог».

Ранее стало известно, что медиагруппу «Россия сегодня» и ее дочерние организации в США обяжут отчитываться о сотрудниках в Штатах и имуществе. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.