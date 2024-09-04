Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 4 сентября 2024Мир

США обяжут российские СМИ отчитаться об имуществе

Госдеп: США обяжут медиагруппу «Россия сегодня» отчитаться об имуществе
СюжетСанкции против России:

Фото: KL / HB / CLH / Reuters

Медиагруппу «Россия сегодня» и ее дочерние организации в США обяжут отчитываться о сотрудниках в Штатах и имуществе. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

По его словам, ведомство определило, что компании «должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство РФ». При этом Миллер отказался раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Кроме того, Минфин США ввел санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «У людей по три ампутации». Украинский медик рассказал о последствиях удара по учебному центру ВСУ в Полтаве

      В Сумской области Украины объявили эвакуацию жителей

      В США назвали сроки окончания конфликта на Украине

      Захарова понадеялась на флешмоб отставок в странах НАТО

      Месси и Роналду впервые с 2003 года не попали в список номинантов на «Золотой мяч»

      Против жителя Курска возбудили дело за помощь «Азову»

      США высказались о своей причастности к перестановкам в правительстве Украины

      Приостановку российских соцвыплат в Абхазии объяснили

      США запретили передачу данных трем российским телеканалам

      В Польше обрадовались отставке Кулебы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше