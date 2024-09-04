США обяжут российские СМИ отчитаться об имуществе

Госдеп: США обяжут медиагруппу «Россия сегодня» отчитаться об имуществе

Медиагруппу «Россия сегодня» и ее дочерние организации в США обяжут отчитываться о сотрудниках в Штатах и имуществе. Об этом заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

По его словам, ведомство определило, что компании «должны функционировать как иностранные миссии, поскольку их контролирует правительство РФ». При этом Миллер отказался раскрывать, в отношении кого вводятся визовые ограничения в связи с санкциями.

Ранее власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Кроме того, Минфин США ввел санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.