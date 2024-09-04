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21:25, 4 сентября 2024Мир

США ввели санкции против пяти российских СМИ

США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и ее дочерних компаний

Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Власти США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня» и принадлежащих ей СМИ, включая РИА Новости, RT и Sputnik. Об этом указано в заявлении министерства финансов страны.

«Сегодняшние санкции дополняют действия правоохранительных органов, предпринятые министерством юстиции, а также внесение под санкции государственным департаментом медиагруппы "Россия сегодня" и пяти ее дочерних компаний — РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik», — сообщили в ведомстве.

Утверждается, что Вашингтон объявил награду в размере до десяти миллионов долларов за любую информацию, связанную с иностранным вмешательством в выборы в США. Американские власти также отметили, что будут вводить визовые ограничения против сотрудников подсанкционных российских СМИ.

Ранее Минфин США ввел санкции против десяти физических лиц и двух российских организаций, пытавшихся, по мнению Вашингтона, оказать влияние на исход предстоящих в США президентских выборов. В их числе оказалась главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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      Артём Верейкин
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