Стало известно об интересе Индии и Китая к российскому проекту АЭС на Луне

Лихачев: Индия и Китай интересуются российским проектом АЭС на Луне

Индия и Китай интересуются российским проектом атомной электической станции (АЭС) на Луне. Об этом ТАСС стало известно от главы госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

«Новое решение, которое нас просят реализовать, — это вариант налунной атомной электростанции с энергетической мощностью до полмегаватта», — сказал руководитель на Восточном экономическом форуме.

В мае агентство со ссылкой на гендиректора госкорпорации «Роскосмос» Юрия Борисова сообщило, что отправка на Луну ядерной установки российского производства для совместной российско-китайской станции состоится после 2036 года.

В том же месяце руководитель заявил, что разработка ядерной энергетической установки для совместной с Китаем лунной станции уже началась.