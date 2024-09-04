Туристы стали массово бежать из популярной страны Европы из-за протестов

The Mirror: британцы стали массово бежать с курортов Испании из-за протестов

Британские отдыхающие стали массово бежать с курортов Испании из-за антитуристических протестов местных жителей. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что на Балеарских островах популярной страны Европы наблюдается резкое снижение числа туристов из Великобритании. Представители туристической отрасли Испании начали масштабную кампанию по привлечению отдыхающих.

Уже много месяцев жители Канарских и Балеарских островов, а также Барселоны, высказывают недовольство последствиями массового туризма. Так, на Тенерифе в знак протеста объявили голодовку. По мнению митингующих, туризм разрушает острова, загрязняет море и увеличивает стоимость жилья. При этом местные жители заверяют, что у них нет претензий к самим туристам, а лишь к «туристической модели» на островах.