У иностранки отказали ноги после операции за четыре миллиона рублей в московской клинике

Mash: у жительницы Приднестровья отказали ноги после операции в клинике в Москве

У тяжелобольной уроженки Приднестровья отказали ноги после лечения в московской частной клинике. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как пишет издание, иностранка прилетела в Москву на обследование, которое диагностировало сколиоз редкой формы. В результате врачи настояли на проведении операции в клинике НАКФФ, стоимость которой составила около четырех миллионов рублей. По информации канала, необходимую сумму по субсидии выделила некоммерческая организация «Содружество». Однако, после проведения процедуры у женщины начались осложнения.

Кроме того, в один из дней медсестра резко дернула за руку пациентки, из-за чего на ее спине разошелся 25-сантиметровый послеоперационный шов, что привело к появлению огромной раны, в которую попали две инфекции. Какие именно, не уточняется. В результате у женщины отказали ноги и ее перевезли в больницу имени Вишневского. Там врачи выяснили, что медики НАКФФ неправильно установили в спину жительницы Приднестровья металлоконструкцию.

Начавшаяся проверка выявила в клинике множество нарушений, перечисление которых заняло 30 страниц. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее 36-летняя жительница Воронежа впала в кому после пластической операции по коррекции век в Пятигорске. Как стало известно, пациентке стало плохо через полчаса после начала процедуры. У нее снизилось насыщение крови кислородом, начался анафилактический шок и произошла остановка сердца. При этом медики провели реанимацию и продолжили операцию, но по ее завершению не смогли привести россиянку в чувство.