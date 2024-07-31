Россиянка впала в кому после пластической операции на веках

Baza: жительница Воронежа впала в кому после пластической операции

36-летняя жительница Воронежа впала в кому после пластической операции по коррекции век в Пятигорске. Экспертиза установила, что это могло произойти из-за ошибки анестезиолога, сообщило издание Baza в Telegram.

По данным издания, через полчаса после начала операции, состояние пациентки резко ухудшилось: снизилось насыщение крови кислородом, начался анафилактический шок и произошла остановка сердца. Врачи провели реанимационные действия и продолжили операцию. После проведения процедуры россиянку пытались в течение полутора часов привести в сознание, но она впала в кому первой степени — она может дышать с помощью трубки и также питаться, но ее мозг почти не активен.

Изначально родственники обвинили в произошедшем хирурга, а затем независимые экспертизы показали, что операция пошла не по плану из-за анестезиолога — якобы она допустила передозировку препаратов, а также неправильно ввела вещества и не следила за пациенткой должным образом.

Пациентка сейчас находится на периодической реабилитации на дневном стационаре. А дело расследует Следственный комитет.

Ранее в Дагестане жительница Махачкалы попала в реанимацию после неудачной пластической операции в частной клинике — ей должны были сделать хирургическое удаление жира.

