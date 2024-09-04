Умер зампредседателя партии «Яблоко»

Умер заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко. Об этом сообщили в Telegram-канале российской партии.
Политику было 65 лет. О причинах смерти Иваненко в партии пока не сообщили.
Зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в разговоре с RTVI отметил, что Иваненко был одним из отцов-основателей партии.
Сергей Иваненко был депутатом Госдумы первых трех созывов, он выступил автором и соавтором более 80 законопроектов.
Также политик участвовал в разработке альтернативных экономических программ, таких как «500 дней» — нереализованной программы экономических реформ в СССР, целью которых был переход от плановой экономики к рыночной.
Ранее сообщалось, что Псковский городской суд оштрафовал главу местного отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом России иностранным агентом) за видеообращение американского актера Арнольда Шварценеггера.