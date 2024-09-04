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14:39, 4 сентября 2024Россия

Умер зампредседателя партии «Яблоко»

Российская партия «Яблоко» сообщила о смерти зампредседателя Иваненко

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Умер заместитель председателя «Яблока» Сергей Иваненко. Об этом сообщили в Telegram-канале российской партии.

Политику было 65 лет. О причинах смерти Иваненко в партии пока не сообщили.

Зампред московского отделения «Яблока» Кирилл Гончаров в разговоре с RTVI отметил, что Иваненко был одним из отцов-основателей партии.

Сергей Иваненко был депутатом Госдумы первых трех созывов, он выступил автором и соавтором более 80 законопроектов.

Также политик участвовал в разработке альтернативных экономических программ, таких как «500 дней» — нереализованной программы экономических реформ в СССР, целью которых был переход от плановой экономики к рыночной.

Ранее сообщалось, что Псковский городской суд оштрафовал главу местного отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга (признан Минюстом России иностранным агентом) за видеообращение американского актера Арнольда Шварценеггера.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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