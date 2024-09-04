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18:20, 4 сентября 2024Бывший СССР

В Армении назвали стратегическим решением сближение страны с Западом

МИД Армении: решение о сближении с Западом является стратегическим
Ваан Костанян

Ваан Костанян. Кадр: Stardom Spotlight Series / RuTube

Решение властей Армении сблизиться с Западом является стратегическим. Об этом сообщил заместитель главы МИД республики Ваан Костанян, передает «Sputnik Армения».

«Мы хотим находиться в среде, с которой мы разделяем одни и те же ценности. Правительство Армении имеет европейские устремления», — заявил политик в ходе ответа на вопрос об отношениях Еревана и Европейского союза (ЕС).

Он также добавил, что правительство Армении проводит реформы не для того, чтобы угодить европейским партнерам или спровоцировать «других». По его словам, народ Армении поручил властям проводить реформы для сближения с ЕС в ходе революции 2018 года.

Ранее посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов раскритиковал нынешнюю внешнюю политику Армении. Он заявил, что сотрудничество с Западом в сфере безопасности ни к чему хорошему не приводит.

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      Сергей Болиев
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