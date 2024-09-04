В Армении назвали стратегическим решением сближение страны с Западом

МИД Армении: решение о сближении с Западом является стратегическим

Решение властей Армении сблизиться с Западом является стратегическим. Об этом сообщил заместитель главы МИД республики Ваан Костанян, передает «Sputnik Армения».

«Мы хотим находиться в среде, с которой мы разделяем одни и те же ценности. Правительство Армении имеет европейские устремления», — заявил политик в ходе ответа на вопрос об отношениях Еревана и Европейского союза (ЕС).

Он также добавил, что правительство Армении проводит реформы не для того, чтобы угодить европейским партнерам или спровоцировать «других». По его словам, народ Армении поручил властям проводить реформы для сближения с ЕС в ходе революции 2018 года.

Ранее посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов раскритиковал нынешнюю внешнюю политику Армении. Он заявил, что сотрудничество с Западом в сфере безопасности ни к чему хорошему не приводит.