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00:22, 4 сентября 2024Мир

В Британии обеспокоились ситуацией с наплывом мигрантов

Sky News: в Британии допустили ухудшение ситуации с наплывом мигрантов

Фото: Hannah McKay / Reuters

Власти Великобритании признали, что ситуация с наплывом в страну нелегалов может ухудшиться. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на официального представителя Даунинг-стрит.

Представителя премьер-министра спросили об инциденте в Ла-Манше, где накануне затонуло судно с 70 мигрантами на борту затонуло у берегов Франции. У чиновника уточнили, когда правительство начнет уменьшать число прибывающих нелегалов. Он ответил, что люди должны ожидать, что положение вещей «ухудшится», прежде чем «улучшиться».

Ранее в Великобритании приняли законопроект об отправке мигрантов в Руанду путем депортации. Британский премьер-министр Риши Сунак предложил «отправить в один конец» нескольких просителей убежища.

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      Марина Совина
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