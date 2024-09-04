В Британии призвали Украину провести массовую мобилизацию

Бывший премьер Британии Джонсон призвал Киев провести массовую мобилизацию

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что Киеву необходимо провести массовую мобилизацию. Об этом он порассуждал в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись которого доступна в Telegram.

«У них еще не было массовой мобилизации, и украинская армия, ветераны, которых я видел, — это люди довольно солидные в годах, зрелые ребята», — заявил он. Джонсон добавил, что Украине нужно призвать в армию больше молодых людей. По словам британского политика, также Украина нуждается в лучшем оборудовании.

Помимо этого Джонсон добавил, что хотел бы возглавить иностранный легион в украинской армии, если бы у него была необходимая подготовка.

В том же разговоре Джонсон заявил, что Западу нужно помочь Украине уничтожить Крымский мост. Также, по мнению политика, европейским странам стоит передать Киеву ракеты ATACMS и дать разрешение на их использование.