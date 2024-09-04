Джонсон призвал Запад помочь Украине уничтожить Крымский мост ракетами ATACMS

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) поговорили с бывшим премьером Великобритании Борисом Джонсоном, позвонив ему от имени экономиста-глобалиста, покровителя президента Франции Эмманюэля Макрона Жака Аттали. В беседе с ними политик призвал Запад передать Украине ракеты ATACMS, снять ограничения на дальность их использования, а также помочь уничтожить Крымский мост. Запись разговора доступна в Telegram-канале пранкеров.

«Теперь нам следует передать им ракеты ATACMS. Теперь нам надо дать им право на использование этого оружия», — высказался Джонсон о помощи Запада Украине. Политик выразил мнение, что западным странам следует убрать ограничения на дальность использования ракет ATACMS. «И мы должны помочь им снести Керченский мост, мы должны дать украинцам средства, чтобы поставить Крым под угрозу», — отметил он.

По словам бывшего премьера Великобритании, он никогда не думал о том, что стамбульские переговоры приведут к прочному миру.

17 июля 2023 года ВСУ атаковали двумя надводными беспилотниками Крымский мост, который в этот момент пересекала семья из Белгородской области. Также 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, что привело к возгоранию цистерн с топливом, которые перевозил железнодорожный состав, и обрушению двух автомобильных пролетов.