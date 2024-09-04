Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:12, 4 сентября 2024Бывший СССР

В Донецке два подростка погибли из-за удара ВСУ по рынку

Мэр Донецка Кулемзин заявил о гибели двух подростков из-за удара ВСУ по рынку

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Два подростка погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Погибли мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения», — проинформировал он.

Днем 4 сентября ВСУ ударили по рынку в Донецке. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что минимум пять местных жителей были ранены. Как он уточнял, погибли три человека.

Позднее представитель Следственного комитета России заявил, что ВСУ применили снаряд артиллерии 155-миллиметрового калибра во время атаки на рынок в Донецке.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Северную Корею обвинили в массовых казнях чиновников. Местные власти не справились с последствиями наводнений

      Причиной смерти знаменитого кита-шпиона Хвалдимира стали огнестрельные ранения

      Украинский медик рассказал о первых минутах после ударе по учебному центру ВСУ в Полтаве

      Банк России сообщил о росте прогноза по ключевой ставке

      В Армении назвали стратегическим решением сближение страны с Западом

      Россиянка захотела поджечь автомобиль с символом Z и будет осуждена за терроризм

      Власти сообщили о смерти трех мирных жителей из-за обстрела ВСУ в российском регионе

      Туристы массово устремились в один регион России

      Российскому мобилизованному вынесли приговор за уклонение от службы

      Монетный бум среди детей: охота за сокровищами от «Пятерочки» захватила внимание россиян

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше