В Донецке два подростка погибли из-за удара ВСУ по рынку

Мэр Донецка Кулемзин заявил о гибели двух подростков из-за удара ВСУ по рынку

Два подростка погибли в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Погибли мужчина 1989 года рождения, парень 2009 года рождения и девочка-подросток 2011 года рождения», — проинформировал он.

Днем 4 сентября ВСУ ударили по рынку в Донецке. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщал, что минимум пять местных жителей были ранены. Как он уточнял, погибли три человека.

Позднее представитель Следственного комитета России заявил, что ВСУ применили снаряд артиллерии 155-миллиметрового калибра во время атаки на рынок в Донецке.