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16:38, 4 сентября 2024Мир

В ЕС обвинили Германию в укреплении отношений с Россией

Telegraph: депутаты ЕС обвинили ФРГ в стремлении укрепить отношения с Россией

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Депутаты Европейского союза (ЕС) обвинили Германию в стремлении укрепить отношения с Россией, так как Берлин не поддержал инициативу ввести ограничения на передвижение российских дипломатов по территории Евросоюза. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

«Германия является главным препятствием на пути осуществления инициативы. Поэтому Берлин столкнулся с обвинениями, что таким образом он пытается укрепить отношения с Москвой (...) Германия придерживается подхода, заключающегося в возвращении к обычному ведению дел с Россией», — передает газета слова европейских дипломатов, которые предпочли остаться анонимными.

Также один из источников добавил, что власти ФРГ опасаются возможной жесткой реакции со стороны Москвы на реализацию подобной инициативы.

13 июня издание Politico сообщило, что ряд стран Евросоюза обратились к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения российских дипломатов в рамках очередного пакета антироссийских санкций. По информации газеты, к главе евродипломатии с подобным предложением обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики.

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      Дарья Устьянцева
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