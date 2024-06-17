В МИД пригрозили зеркальным ответом в случае ограничения в Европе передвижения дипломатов

В МИД пообещали ответить зеркально на ограничение передвижения дипломатов в ЕС

Если в Евросоюзе будут ограничивать движение российских дипломатов, то в Москве ответят зеркально, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

«В тех государствах, которые подобные инициативы продвигают, должны четко понимать, что за любыми недружественными действиями в адрес России и ее граждан незамедлительно последуют ответные меры, которые существенно ограничат передвижения дипломатов стран Евросоюза», — говорится в публикации.

Ранее Politico сообщило, что Главы МИД ряда стран ЕС обратились к главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения дипломатов России в рамках будущего пакета антироссийских санкций.

Согласно их информации, к Боррелю с подобным предложением обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики.