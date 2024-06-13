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14:02, 13 июня 2024Мир

В ЕС вновь захотели ограничить передвижение российских дипломатов

Politico: ряд стран ЕС призвал ограничить передвижение дипломатов из России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Главы МИД ряда стран ЕС обратились к главе евродипломатии Жозепу Боррелю с просьбой ограничить свободу передвижения дипломатов России в рамках будущего пакета антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо сообщает Politico.

Согласно их информации, к Боррелю с подобным предложением обратились главы МИД Чехии, Дании, Польши, Румынии, Нидерландов и стран Прибалтики. «Мы считаем, что ЕС должен строго... ограничить передвижение членов российских дипломатических миссий и членов их семей лишь территорией государства, в котором они аккредитованы», — призвали они.

27 мая министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский анонсировал планы Варшавы ограничить передвижение по своей стране дипломатов из России. Он уточнил, что целью данных мер является борьба с саботажем, в причастности к которому Варшава обвиняет Москву.

Несколько дней спустя посольство России в Польше получило ноту об ограничениях на передвижение дипломатов. Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в документе нет никаких разъяснений по поводу вводимых мер.

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      Дмитрий Сотак
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