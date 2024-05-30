Посольство России получило ноту Польши об ограничениях передвижения дипломатов

Захарова: посольство РФ в Польше получило ноту об ограничениях для дипломатов

Посольство России в Варшаве получило ноту Польши об ограничениях на передвижение российских дипломатов. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

Дипломат отметила, что в документе нет никаких разъяснений по поводу вводимых мер.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна ограничит передвижение по своей территории дипломатов из России. В частности, российские дипломаты смогут перемещаться только в рамках Мазовецкого воеводства, а консулы в границах регионов, на которых они находятся. Эти ограничения не касаются посла, который может передвигаться по всей территории страны.

Пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Павел Вроньский уточнил, что решение связано с обвинениями в причастности российских дипломатов к диверсиям на территории Польши. При этом он не предоставил каких-либо доказательств о причастности российской стороны.