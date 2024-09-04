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15:33, 4 сентября 2024Мир

В ЕС заявили о приостановке евроинтеграции Грузии

Представительство ЕС в Тбилиси: процесс евроинтеграции Грузии приостановлен

Фото: Cao Yang / XinHua / Globallookpress.com

Процесс евроинтеграции Грузии и ее вступления в Европейский союз (ЕС) фактически приостановлен. Об этом заявили в представительстве сообщества в Тбилиси, передает Reuters.

«Евросоюз напоминает, что процесс вступления Грузии фактически приостановлен, и призывает власти вернуться на путь интеграции», — отметили в ведомстве в ответ на обсуждаемый в парламенте страны закон о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция в стране готовится устроить беспорядки после проведения парламентских выборов из-за отсутствия надежд на победу. По его словам, любые попытки дестабилизировать ситуацию в стране до или после выборов будут пресечены, а у властей есть все ресурсы, чтобы этого не допустить.

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      Максим Габриелян
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