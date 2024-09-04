Рядом с Боржоми в Грузии вспыхнул крупный лесной пожар

На территории национального парка Недзви рядом с городом Боржоми в Грузии вспыхнул крупный лесной пожар. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на главу Боржомского муниципалитета Отара Арболишвили.

По словам Арболишвили, возгорание произошло в труднодоступной территории. Огонь охватил около одного гектара леса. На тушение были отправлены спасатели и специальная техника. Собеседник канала добавил, что в ликвидацию огня задействуют четыре вертолета, когда сделать это позволят погодные условия.

Ранее у Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму произошел пожар на горно-лесной местности. Его площадь составила 150 гектаров.