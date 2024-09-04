В Кремле прокомментировали нанесение ударов по России американским оружием

Песков: удары по России американским оружием уже наносятся

Удары по территории России американским оружием уже наносятся. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Вы имеете в виду о разрешении наносить удары вглубь территории России? Потому что и сейчас по территории России постоянно наносятся удары вооружением американского производства», — ответил политик на вопрос о реакции Москвы в случае, если Вашингтон разрешит Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по России оружием США.

По его словам, украинская сторона будет пытаться наносить удары и вглубь российской территории, но Москва берет в расчет такое развитие событий. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон вовлечен в российско-украинский конфликт, и не «нужно быть специалистом, чтобы это понимать». Он также добавил, что фундаментальных изменений не будет.

Ранее Песков заявил, что ордер МУС не ограничит и не повлияет на контакты президента России Владимира Путина с заинтересованными в сотрудничестве странами. Он отметил, что глобальное большинство «гораздо более широко» видит возможные перспективы для сотрудничества с Москвой.