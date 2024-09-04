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09:05, 4 сентября 2024Мир

Песков раскрыл влияние ордера МУС на международные контакты Путина

Песков: ордер МУС не ограничит международные контакты Путина

Фото: Sputnik / Sofia Sandurskaya / Pool / Reuters

Ордер Международного уголовного суда (МУС) не ограничит и не повлияет на контакты президента России Владимира Путина со странами, которые заинтересованы в сотрудничестве. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Вся эта история с этим ордером МУС не может быть и никогда не будет ограничителем в развитии отношений России с теми странами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений, сотрудничестве, а также в освещении международных контактов», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что глобальное большинство «гораздо более широко» видит возможные перспективы для сотрудничества. Он добавил, что Москва «видит большой интерес по отношению к России» и сама проявляет заинтересованность к тем, государствам, которые стремятся развивать двусторонние контакты.

Ранее стало известно, что МУС может привлечь Монголию к ответственности в связи с отказом выполнять ордер на «арест» Владимира Путина в ходе его официального визита в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского статута.

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      Дарья Устьянцева
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