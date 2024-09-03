На Западе предупредили Монголию о последствиях из-за отказа «арестовать» Путина

Politico: МУС может привлечь Монголию к ответственности в связи с визитом Путина

Международный уголовный суд (МУС) может привлечь Монголию к ответственности в связи с отказом выполнять ордер на «арест» президента России Владимира Путина в ходе его официального визита в страну. Об этом пишет Politico со ссылкой на старшего научного сотрудника Института правовых исследований Тамаша Хоффманна.

«Монголия, несомненно, будет привлечена к ответственности Международным уголовным судом за нарушение своей обязанности сотрудничать. МУС может принять решение о передаче дела в Ассамблею государств-участников, которая могла бы осудить нарушение Монголии в рамках так называемой процедуры несоблюдения», — отметил он.

При этом Хоффманн подчеркнул, что серьезных последствий, например, в виде санкций, для страны-нарушителя не предусмотрено.

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на «арест» Путина. Уточнялось, что такое решение было принято из-за ситуации на Украине. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы, не являющейся участницей Римского статута.

Ранее возможные меры в отношении Монголии из-за визита президента России Владимира Путина допустили в отделе по связям с общественностью МУС. Отмечалось, что Ассамблея государств-участников должна принять меры, «которые она сочтет необходимыми».